Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag morgen starb im Alter von 78 Jahren in Olivos/Vicente López (Buenos Aires) der Sportjournalist und -kommentator Marcelo Araujo an einer Lungenentzündung. Seit Dekaden war der 1947 in Villa Crespo als Lázaro Jaime Zilberman geborene Araujo (Künstlername) einer der populärsten Köpfe im argentinischen Balltretbusiness. Seine Karriere als TV-Berichterstatter internationaler Fußballspiele begann in den 70ern. Er wurde zum Gesic...

Artikel-Länge: 2961 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.