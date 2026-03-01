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18.03.2026 / Antifaschismus / Seite 15

Nur scheinbar gegen die Eliten

Le Pens ultrarechte Partei biedert sich dem Kapital an – offenbar zum Missfallen der Basis

David Siegmund-Schultze
Mitten in den laufenden Kommunalwahlen und etwa ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich liegt der ultrarechte Rassemblement National (RN) in den Wahlumfragen mit 35 Prozent deutlich vorn. Das Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und der linken La France Insoumise (LFI) kommt auf 24 Prozent – es ist jedoch unklar, ob die Parteien bis zur Wahl wieder zusammenfinden werden. Das vom scheidenden Präsidenten Emmanuel Macron 2021 ins Leben gerufene bürgerlich...

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