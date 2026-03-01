In den kommenden Tagen erscheint im VSA-Verlag das Buch »Innere Zeitenwende« von Ingar Solty. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor das redaktionell gekürzte Kapitel über die Herausbildung eines militärisch-industriellen Komplexes in Deutschland. Das Buch kann unter www.vsa-verlag.de bestellt werden. (jW) Die gesellschaftlichen Kosten und politischen Konsequenzen der Aufrüstung sind also gigantisch. Ein Ende des Niedergangs ist...

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