Was Musk, Elon für ein miserabler Megaunhold ist, muss eigentlich kaum einem Menschen noch aufgedeckt werden, der die letzten Jahre bei (kritischem) Wachbewusstsein war. Dennoch dürfte der Film von Andreas Pichler (»Der sechste Kontinent«, »Das System Milch«, »Alkohol – Der globale Rausch«) auch jenen noch neue Details der Verderbtheit aufzeigen, die Musk bisher eher nicht als »Techmessias« verehrt haben. Der Blick in den »Maschinenraum seines Milliardenimperiums« b...

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