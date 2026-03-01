Gegründet 1947 Mittwoch, 18. März 2026, Nr. 65
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18.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Ehrensache

Im Maschinenraum: Andreas Pichlers Doku »Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment«

Norman Philippen
Was Musk, Elon für ein miserabler Megaunhold ist, muss eigentlich kaum einem Menschen noch aufgedeckt werden, der die letzten Jahre bei (kritischem) Wachbewusstsein war. Dennoch dürfte der Film von Andreas Pichler (»Der sechste Kontinent«, »Das System Milch«, »Alkohol – Der globale Rausch«) auch jenen noch neue Details der Verderbtheit aufzeigen, die Musk bisher eher nicht als »Techmessias« verehrt haben. Der Blick in den »Maschinenraum seines Milliardenimperiums« b...

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