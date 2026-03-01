Freiligrath, Hentsch, Löser

Vor 150 Jahren starb am 18. März, dem Gedenktag für die Märzgefallenen der 1848er Revolution, der Dichter, Übersetzer und Sozialist Ferdinand Freiligrath in Cannstadt an Herzversagen. Er hatte ein unstetes Leben hinter sich. Als Lehrersohn 1810 in Detmold geboren, schrieb er schon in der Schulzeit Gedichte, ergriff dann aber einen kaufmännischen Beruf. Sein Weg führte ihn u. a. nach Amsterdam, Barmen, Unkel, Darmstadt und Weimar, wo er schließlich auf eine durch Ale...

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