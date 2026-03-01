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18.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Steuerparadies wird Kriegsschauplatz

Getrübtes Geschäftsmodell: Promis und Influencer in Golfstaaten mit Realität konfrontiert

Gerrit Hoekman
Die arabischen Golfstaaten ziehen internationale Prominenz an wie Motten das Licht: Will Smith, der Prinz aus Bel-Air, wohnt genauso in Dubai wie der indische Bollywood-Star Shah Rukh Khan. Sängerin Madonna besitzt dort eine Residenz. Auch der englische Ex-Fußballer David Beckham nennt eine Immobilie sein eigen. Diese illustre Liste lässt sich beliebig verlängern. Wer das nötige Kleingeld hat, wählt die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Wohnsitz, der den Über...

Artikel-Länge: 4330 Zeichen

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