Die arabischen Golfstaaten ziehen internationale Prominenz an wie Motten das Licht: Will Smith, der Prinz aus Bel-Air, wohnt genauso in Dubai wie der indische Bollywood-Star Shah Rukh Khan. Sängerin Madonna besitzt dort eine Residenz. Auch der englische Ex-Fußballer David Beckham nennt eine Immobilie sein eigen. Diese illustre Liste lässt sich beliebig verlängern. Wer das nötige Kleingeld hat, wählt die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Wohnsitz, der den Über...

Artikel-Länge: 4330 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.