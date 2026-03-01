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18.03.2026 / Ausland / Seite 7

Pakistan verübt Massaker in Kabul

Klinik für Suchtkranke in afghanischer Hauptstadt bombardiert. Chinas Aufruf zu Verhandlungen verhallt

Satyajeet Malik
Durch einen pakistanischen Luftangriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind am Montag abend nach Angaben lokaler Behörden mehr als 400 Menschen getötet und weitere 265 verletzt worden. Den Berichten zufolge fand das Bombardement gegen 21 Uhr lokaler Zeit statt und traf das Omid-Krankenhaus, eine Spezialklinik für Drogenabhängige. Die scharfe Eskalation des Konflikts zwischen den beiden Ländern erfolgte, nachdem China erst wenige Stunden zuvor erklärt hatte, es ...

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