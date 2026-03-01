Durch einen pakistanischen Luftangriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind am Montag abend nach Angaben lokaler Behörden mehr als 400 Menschen getötet und weitere 265 verletzt worden. Den Berichten zufolge fand das Bombardement gegen 21 Uhr lokaler Zeit statt und traf das Omid-Krankenhaus, eine Spezialklinik für Drogenabhängige. Die scharfe Eskalation des Konflikts zwischen den beiden Ländern erfolgte, nachdem China erst wenige Stunden zuvor erklärt hatte, es ...

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