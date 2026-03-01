Im Sudan reißt die tödliche Gewalt nicht ab: Vergangenen Mittwoch traf eine mit Sprengstoff beladene Drohne eine Sekundarschule sowie ein Gesundheitszentrum im Dorf Schukeiri, Bundesstaat Weißer Nil. 17 Menschen – überwiegend Schulkinder – wurden getötet, mindestens zehn weitere Personen teils schwer verletzt. Für das Kriegsverbrechen werden die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) verantwortlich gemacht. Jene kämpfen, militärisch unterstützt und diplomatisc...

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