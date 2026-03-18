Um das Vertrauen in die Politik ist es bei wesentlichen Teilen der maritimen Wirtschaft offenbar schlecht bestellt: Gut anderthalb Wochen, nachdem die EU-Kommission eloquent zwei so genannte Strategiepapiere zu Seeschiffahrt und Hafenwirtschaft präsentiert hatte, haben sich am Montag die Schiffbauindustrie und die in ihren Betrieben verankerte IG Metall sozialpartnerschaftlich zu Wort gemeldet – und die Brüsseler Behörde kräftig abgewatscht. Bewertungen wie »Unentsc...

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