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18.03.2026 / Inland / Seite 5

Kritik an maritimer Strategie der EU

IG Metall und Schiffbauindustrie fordern »entschlossenen Aktionsplan« nach Signalen aus Brüssel

Burkhard Ilschner
Um das Vertrauen in die Politik ist es bei wesentlichen Teilen der maritimen Wirtschaft offenbar schlecht bestellt: Gut anderthalb Wochen, nachdem die EU-Kommission eloquent zwei so genannte Strategiepapiere zu Seeschiffahrt und Hafenwirtschaft präsentiert hatte, haben sich am Montag die Schiffbauindustrie und die in ihren Betrieben verankerte IG Metall sozialpartnerschaftlich zu Wort gemeldet – und die Brüsseler Behörde kräftig abgewatscht. Bewertungen wie »Unentsc...

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