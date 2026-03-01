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18.03.2026 / Inland / Seite 4

»Wo ist Eva?«

Initiative fordert vom Auswärtigen Amt Aufklärung über das Schicksal von Eva Michelmann

Philip Tassev
»Wenn Deutsche in Not geraten, sind wir da«, verspricht ein Banner über dem Eingang zum Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte. Davor versammelten sich am Dienstag mittag etwa 30 Personen, um die Einlösung dieses Versprechens einzufordern. Aufgerufen hatte die Initiative »Wo ist Eva?«, die sich um das Schicksal der deutschen Staatsbürgerin Eva Maria Michelmann sorgt. Die linke Journalistin wurde nach Angaben der Initiative am 18. Januar gemeinsam mit ihrem kurdischen Kolle...

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