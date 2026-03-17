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17.03.2026 / Sport / Seite 16

Schön war die Zeit

Marco Bertram
265 Jahre – das ist eine Menge Holz. Kein Wunder, dass beim Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit beim Mariendorfer Derby die Emotionen hochkochten. Während Blau-Weiß 90 Berlin bereits in der ersten und zweiten Bundesliga seine Visitenkarte abgegeben hatte, waren die Vorgängervereine des TSV Mariendorf 1897 (TSV Helgoland 1897 und Mariendorfer SV 06) nur im lokalen Fußballbetrieb anzutreffen. Nachdem Blau-Weiß 90 vor acht Jahren in die NOFV-Oberliga aufgestiegen wa...

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