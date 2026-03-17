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17.03.2026 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Tauwetter, Bremswetter

Der Klimawandel hat Auswirkung auf die Erdrotation

Felix Bartels
Und sie bewegt sich doch. Dieser Satz galt lange als Stoßseufzer der vernünftigen Seele. Und sie erwärmt sich doch. Dieser Satz trat letzthin an seine Stelle. Wer mochte ahnen, dass beide Sätze sich einmal beißen würden? Eben das nun scheint sich, wenn auch bloß mit sachter Tendenz, abzuzeichnen. Die Erdrotation nämlich verlangsamt sich aufgrund des Klimawandels. Unsere Tage, mit anderen Worten, werden länger. Der klimatisch bedingte Brems­effekt liegt derzeit bei e...

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