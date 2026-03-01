Instagramsch Aus der Contenthölle, für die Content­hölle: Das »Y-Kollektiv« über die sogenannten sozialen Medien und wie sie das Kaufverhalten beeinflussen. BRD 2024. Y-Kollektiv: Mein Feed, mein Konsum? ARD Alpha, 16.00 Uhr Über die Köpfe hinweg Die Geburtstagsparty, für die Barcelonas Fußballstar Lamine Yamal 2025 Kleinwüchsige als Unterhaltungspersonal engagierte, schlug über Spanien hinaus Wellen. Darsteller, die sich danach zu Wort meldeten, klagten, dass man s...

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