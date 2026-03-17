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17.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Die Abwesenheit des Politischen

In der Nacht zum Montag wurden die Oscars 2026 verliehen

Felix Bartels
Auch diesmal ging wieder was schief. Sean Penn, Sieger der Kategorie »Overacting«, erhielt irrtümlich den Preis »Bester Nebendarsteller«. Er hat sich auf seinem Landsitz verbarrikadiert und will ihn einfach nicht zurückgeben. Davon ab scheinen die Preise der Craft-Kategorien dieses Jahr passend vergeben. »Sinners« (in Deutschland peinlicherweise »Blood & Sinners«) hat die beste Kamera verdient, der Score von Ludwig Göransson ebenfalls zu Recht gewonnen. Desgleichen ...

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