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17.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Pipelinestreit um russisches Rohöl

»Missbräuchliche Preisgestaltung«? Ungarn und Slowakei im Clinch mit kroatischem Betreiber

Slavko Novljan
Im Schatten des Krieges in der Ukrai­ne und der damit verbundenen Energiekrise eskaliert ein Konflikt zwischen Ungarn und Kroatien. Der größte ungarische Öl- und Gaskonzern MOL hat zusammen mit seiner slowakischen Tochter Slovnaft eine weitere Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Das Unternehmen wirft dem Adria-Pipeline-Betreiber Janaf (Jadranski naftovod) eine »missbräuchliche Preisgestaltung« vor. Bereits Anfang März hatte MOL das kroatische Unternehmen a...

Artikel-Länge: 4026 Zeichen

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