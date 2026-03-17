Im Schatten des Krieges in der Ukrai­ne und der damit verbundenen Energiekrise eskaliert ein Konflikt zwischen Ungarn und Kroatien. Der größte ungarische Öl- und Gaskonzern MOL hat zusammen mit seiner slowakischen Tochter Slovnaft eine weitere Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Das Unternehmen wirft dem Adria-Pipeline-Betreiber Janaf (Jadranski naftovod) eine »missbräuchliche Preisgestaltung« vor. Bereits Anfang März hatte MOL das kroatische Unternehmen a...

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