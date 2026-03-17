Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat inzwischen offenkundig Mühe, seine eigene Partei »Diener des Volkes« bei der Stange zu halten. Der Grund ist, dass immer mehr Parlamentarier wichtige Abstimmungen schwänzen und so die Mehrheit Selenskijs in Gefahr bringen. Für die »Diener des Volkes« waren 2019 ursprünglich 254 Abgeordnete ins ukrainische Parlament gewählt worden. Jetzt zählt die Fraktion nur noch 228, das sind zwei mehr als die absolute Mehrheit. De...

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