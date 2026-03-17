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17.03.2026 / Ausland / Seite 6

Taoiseach mit Tunnelblick

Saint Patrick’s Day: Irlands Premier im Weißen Haus, Sinn Féin bleibt aus Protest gegen Kriegspolitik fern

Dieter Reinisch
Der diesjährige Saint Patrick’s Day steht abermals unter dem Zeichen außenpolitischer Spannungen zwischen den USA und Irland. Traditionell lädt der US-Präsident den irischen Premierminister und führende Parteivertreter sowie irisch-US-amerikanische Wirtschaftstreibende zu einem Empfang am 17. März ins Weiße Haus. Doch seit Jahren ist das Verhältnis angespannt. Der Grund: die US-Unterstützung für Israels Genozid in Gaza. Als neutraler Staat pflegt Irland eine histori...

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