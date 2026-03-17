Der diesjährige Saint Patrick’s Day steht abermals unter dem Zeichen außenpolitischer Spannungen zwischen den USA und Irland. Traditionell lädt der US-Präsident den irischen Premierminister und führende Parteivertreter sowie irisch-US-amerikanische Wirtschaftstreibende zu einem Empfang am 17. März ins Weiße Haus. Doch seit Jahren ist das Verhältnis angespannt. Der Grund: die US-Unterstützung für Israels Genozid in Gaza. Als neutraler Staat pflegt Irland eine histori...

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