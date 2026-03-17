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17.03.2026 / Inland / Seite 5

Personaler auf Kandidatenliste

Betriebsratswahl bei Servicetochter der Charité: Neben Verdi tritt neue Gruppierung an. Mit auffällig vielen Personalreferenten

Moritz Schmöller
Bei der Servicetochter der Berliner Charité, Charité ­Facility Management GmbH (CFM), stehen vom 25. bis 27. März Betriebsratswahlen an. Doch eine Kandidatenliste sorgt bereits im Vorfeld für erheblichen Unmut im Betrieb. Auf einem Werbeplakat der »Vorschlagsliste 1 – Ein Betrieb, eine Stimme«, das derzeit an schwarzen Brettern aushängt, werden die ersten Plätze der Liste mit ihren Funktionen im Unternehmen vorgestellt. Auch in den Raucherecken liegen die blauen Flu...

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