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17.03.2026 / Inland / Seite 4

Störmanöver von rechts

Dresden: Angriff auf Veranstaltung der Kampagne »Kufiyas in Buchenwald«

Leon Wystrychowski
Rechte Gewalt in Deutschland geht längst nicht mehr nur von Neonazis aus. Spätestens seit der »Antifa heißt Free Palestine«-Demo in Leipzig von Anfang des Jahres ist dies offenkundig. Ziel der Demonstration war es, auf die sich ausbreitende rassistische Gewalt zionistischer Kreise in Deutschland aufmerksam zu machen. Am Sonnabend verübten jene Kräfte in Dresden einen solchen Angriff. Der richtete sich gegen die Veranstaltung der Kampagne »Kufiyas in Buchenwald« (KiB...

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