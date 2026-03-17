Rechte Gewalt in Deutschland geht längst nicht mehr nur von Neonazis aus. Spätestens seit der »Antifa heißt Free Palestine«-Demo in Leipzig von Anfang des Jahres ist dies offenkundig. Ziel der Demonstration war es, auf die sich ausbreitende rassistische Gewalt zionistischer Kreise in Deutschland aufmerksam zu machen. Am Sonnabend verübten jene Kräfte in Dresden einen solchen Angriff. Der richtete sich gegen die Veranstaltung der Kampagne »Kufiyas in Buchenwald« (KiB...

Artikel-Länge: 3412 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.