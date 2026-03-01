Ich kannte Hirse immer nur als Vogelfutter. Meine Eltern hatten in ihrer Wohnung ein großes Beet mit Pflanzen. Als ich mit zwölf ein Paar Webervögel in einem kleinen Käfig geschenkt bekam, ließen wir die beiden Vögel frei und hängten mehrere Kugelnester für sie zwischen die Pflanzen, die von ihnen angenommen wurden. Zu fressen bekamen sie Kolbenhirse und gelegentlich Kräuter. Die beiden Webervögel, Afrikanische Silberschnäbel, vermehrten sich schon bald. Einmal fing...

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