»Seien wir einfach für den Frieden! Diffamieren wir alle Regierungen, die den Krieg nicht diffamieren!« (Bertolt Brecht, 1950) Bertolt Brecht hat sich spätestens seit Mitte der 1930er Jahre, seit dem Vormarsch faschistischer Bewegungen in Europa, mit der Frage von Krieg und Frieden auseinandergesetzt. Wie war die wachsende Bereitschaft zur Gewaltanwendung im Innern wie nach außen zu erklären? Worauf stützte sie sich? Wie konnte man sie bekämpfen, vor allem angesicht...

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