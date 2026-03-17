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17.03.2026 / Thema / Seite 12

»Ins Nichts mit ihm!«

Bertolt Brechts und Paul Dessaus vor 75 Jahren uraufgeführte Oper »Das Verhör des Lukullus« ist ein Tribunal gegen die Vergötzung des Krieges

Jürgen Pelzer
»Seien wir einfach für den Frieden! Diffamieren wir alle Regierungen, die den Krieg nicht diffamieren!« (Bertolt Brecht, 1950) Bertolt Brecht hat sich spätestens seit Mitte der 1930er Jahre, seit dem Vormarsch faschistischer Bewegungen in Europa, mit der Frage von Krieg und Frieden auseinandergesetzt. Wie war die wachsende Bereitschaft zur Gewaltanwendung im Innern wie nach außen zu erklären? Worauf stützte sie sich? Wie konnte man sie bekämpfen, vor allem angesicht...

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