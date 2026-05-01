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07.05.2026
Kambodscha

Kampf um die Küste

In Kambodschas Südosten steht die Umwelt unter Druck. Darunter leiden auch die von der Fischerei abhängigen Dörfer und Städte. Einige lokale Organisationen wollen helfen

Von Thomas Berger, Kambodscha
Die Küstenregion rund um die Städte Kampot und Kep im Südosten Kambodschas ist ein bedrohtes Juwel. Nicht nur der Klimawandel und Plastikmüll machen Mensch und Natur zu schaffen. Auch fragwürdige Fangmethoden illegaler Fischtrawler sind eine Gefahr für die sensiblen Ökosysteme. Doch es gibt lokale Initiativen, die sich den Herausforderungen stellen. Es geht um Artenschutz für bedrohte Meeressäuger und Seepferdchen ebenso wie um den Erhalt der Mangrovengürtel in den...

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