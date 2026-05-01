Die Küstenregion rund um die Städte Kampot und Kep im Südosten Kambodschas ist ein bedrohtes Juwel. Nicht nur der Klimawandel und Plastikmüll machen Mensch und Natur zu schaffen. Auch fragwürdige Fangmethoden illegaler Fischtrawler sind eine Gefahr für die sensiblen Ökosysteme. Doch es gibt lokale Initiativen, die sich den Herausforderungen stellen. Es geht um Artenschutz für bedrohte Meeressäuger und Seepferdchen ebenso wie um den Erhalt der Mangrovengürtel in den...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.