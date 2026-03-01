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26.03.2026 / Thema / Seite 12

Bonaccorsis Blutspur

Der Versuch der spanischen Republikaner, Mallorca zurückzuerobern, endete in einer Niederlage. Danach wütete ein italienischer Faschist auf der Insel. Heute blockieren die Konservativen Versuche der Aufarbeitung. Umkämpfte Erinnerung (Teil 2 und Schluss)

Werner Abel und Hartmut Botsmann
Der »Día de infamia«, der Tag der Schande, wird auf Beschluss der Stadt Palma jedes Jahr am 24. Februar als »Tag der Erinnerung« begangen, um an alle Opfer des Franquismus und des Bürgerkrieges zu erinnern. Zu den Opfern des Bürgerkrieges werden diejenigen gezählt, die die Republik mit der Waffe in der Hand verteidigten. Dazu gehören auch die Mitglieder des republikanischen Expeditionskorps, mit dem im August 1936 versucht wurde, die Insel für die Republik zurückzug...

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