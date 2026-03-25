Jährlich fliegen an die vier Millionen deutsche Touristinnen und Touristen nach Mallorca. Die Insel bietet zumindest aus Sicht der Urlauber alle Voraussetzungen für einen idealen Aufenthalt: herrliche Strände und verschwiegene Buchten, das Bergmassiv der Tramuntana mit den intakten Wäldern, freundliche Menschen und ein angenehmes Klima. Aus Perspektive der Inselbewohner hat sich in dieser Frage einiges radikal verändert. Der Massentourismus ist längst nicht mehr das...

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