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25.03.2026 / Thema / Seite 12

Insel des Terrors

Auch auf Mallorca gingen die Franquisten mit äußerster Gewalt gegen ihre Gegner vor. Umkämpfte Erinnerung (Teil 1 von 2)

Werner Abel und Hartmut Botsmann
Jährlich fliegen an die vier Millionen deutsche Touristinnen und Touristen nach Mallorca. Die Insel bietet zumindest aus Sicht der Urlauber alle Voraussetzungen für einen idealen Aufenthalt: herrliche Strände und verschwiegene Buchten, das Bergmassiv der Tramuntana mit den intakten Wäldern, freundliche Menschen und ein angenehmes Klima. Aus Perspektive der Inselbewohner hat sich in dieser Frage einiges radikal verändert. Der Massentourismus ist längst nicht mehr das...

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