Helene Munsons Buch »Die Feldafing-Jungs« zerfällt in zwei Teile, die im Erzählstrang immer wieder ineinandergreifen. Einerseits hat sie ein paar interessante Dinge über das Schulsystem Nazideutschlands, besonders dessen »Eliteschulen«, zusammengetragen. Dazu gehörten die »Napolas«, die selteneren Adolf-Hitler-Schulen (AHS) und die besonders privilegierte Reichsschule Feldafing am Starnberger See. Diese Nachwuchsschmieden hatten unterschiedliche Träger und konkurrie...

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