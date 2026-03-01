Rückkehr nach Bonn Auch so einer für Deutschlehrer, aber für welche auf dem humanistischen Gymnasium: Heinrich Böll (1917–1985) gibt in Joachim Burkhardts Film Auskunft über bundesdeutsches Allerlei. Im Anschluss: »Die ›Gruppe 47‹. Dichter und Richter: Vorläufiges Schlussbild nach 30 Jahren« aus dem Jahr 1978. Danach, ab 16.45 Uhr, richtet Walter Jens über Bertolt Brecht und dessen Gedicht »Rückkehr«. BRD 1969. Heinrich Böll. Ansichten eines Autors. ARD Alpha, 15.15...

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