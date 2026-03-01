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16.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Fahrstuhl zum Schafott

Die Hamburgische Staatsoper wird ab April 2027 für Renovierungsarbeiten geschlossen

Gisela Sonnenburg
Andere Menschen gehen in die Kirche. Wer Oper oder Ballett liebt, marschiert ins Opernhaus. Den Hamburgern wird dieses Vergnügen in der Spielzeit 2026/27 teilweise genommen: Das Haus nahe der Alster wird wegen Sanierungen und Umbauten mindestens fünf Monate lang geschlossen sein. Weil Klaus-Michael Kühne, Milliardär dank geerbter Firma mit Nazivergangenheit (Kühne und Nagel), Hamburg ein nagelneues Opernhaus aufdrückt – an einem kolonialgeschichtlich belasteten Ort ...

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