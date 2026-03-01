Andere Menschen gehen in die Kirche. Wer Oper oder Ballett liebt, marschiert ins Opernhaus. Den Hamburgern wird dieses Vergnügen in der Spielzeit 2026/27 teilweise genommen: Das Haus nahe der Alster wird wegen Sanierungen und Umbauten mindestens fünf Monate lang geschlossen sein. Weil Klaus-Michael Kühne, Milliardär dank geerbter Firma mit Nazivergangenheit (Kühne und Nagel), Hamburg ein nagelneues Opernhaus aufdrückt – an einem kolonialgeschichtlich belasteten Ort ...

Artikel-Länge: 4429 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.