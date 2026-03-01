Stellt man die alte Frage »Cui bono?«, ist sonnenklar: Wolfram Weimer hat Habermas auf dem Gewissen. Jetzt sind die Zeitungen nicht mehr voll von den fortwährenden Fehlleistungen des Kulturstaatsministers. Für Ablenkung ist gesorgt. Der König des Geisteslebens der alten Bundesrepublik paddelt schließlich nicht alle Tage übern Styx. Ob in Leipzig oder andernorts, die Buchhandlungen werden nun alles aus den Kellern kramen, was sie von Habermas auf Halde haben. Und da ...

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