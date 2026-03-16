Peru erlebt einen Vorgeschmack auf eine sich abzeichnende neue Energiekrise in einigen Ländern Lateinamerikas. Am Donnerstag legten Gewerkschaften und Transportverbände in großen Teilen des Landes den Verkehr lahm und kündigten einen unbefristeten Streik an. Busunternehmen, Lastwagen- und Taxifahrer protestierten gegen den akuten Mangel an Treibstoff und stark gestiegene Preise. Drei Millionen Motorradtaxifahrer unterstützen die Protestaktionen. Auslöser sind unter ...

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