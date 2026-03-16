Nur zwei Tage nachdem die USA und Israel ihre Aggression gegen den Iran begonnen hatten, torpedierte ein US-U-Boot das iranische Kriegsschiff »Iris Dena« im Indischen Ozean. Der Angriff vom 4. März führte zum Ertrinken von rund 150 Crewmitgliedern, während die übrigen 32 Seeleute von der srilankischen Marine geborgen wurden. Nur wenige Tage zuvor hatte die Fregatte als geladener Gast an Indiens wichtigster multilateraler Marineübung »Milan Peace 2026« im indischen H...

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