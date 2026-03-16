Wird die Friedensstadt Osnabrück nun doch nicht zum Rüstungsstandort? Die Kommune in Niedersachsen ist stolz auf ihren Sohn und Schriftsteller Erich Maria Remarque (»Im Westen nichts Neues«) und den Friedensschluss nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618–48. Am Donnerstag hat der Waffengigant Rheinmetall seine Pläne zur Übernahme des dortigen Volkswagen-Werks zurückgenommen. Am Freitag wurde auch das Aus eines kleineren Auftrags für gepanzerte Fahrerkabinen bekannt. Die...

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