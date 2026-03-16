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16.03.2026 / Inland / Seite 5

Geheimniskrämerei bei VW Osnabrück

Rheinmetall zieht Übernahmepläne zurück. Gerüchte um weiteren Interessenten aus Rüstungsbranche. Belegschaft verunsichert

Michael König
Wird die Friedensstadt Osnabrück nun doch nicht zum Rüstungsstandort? Die Kommune in Niedersachsen ist stolz auf ihren Sohn und Schriftsteller Erich Maria Remarque (»Im Westen nichts Neues«) und den Friedensschluss nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618–48. Am Donnerstag hat der Waffengigant Rheinmetall seine Pläne zur Übernahme des dortigen Volkswagen-Werks zurückgenommen. Am Freitag wurde auch das Aus eines kleineren Auftrags für gepanzerte Fahrerkabinen bekannt. Die...

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