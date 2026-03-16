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16.03.2026 / Inland / Seite 4

Union will Ukrainer an die Front schicken

Der CDU/CSU ein Dorn im Auge: Zahl der Geflüchteten im wehrfähigen Alter in der BRD steigt

David Siegmund-Schultze
Wie es um die Solidarität von Unionspolitikern mit Ukrainern bestellt ist, haben diese wieder einmal deutlich gemacht: Ukrainische Männer sollen für »unsere Freiheit« gefälligst an der Front sterben, anstatt in der BRD Kosten zu verursachen. »Wehrfähige junge Männer aus der Ukraine gehören nicht ins deutsche Sozialleistungssystem«, sagte Alexander Throm (CDU), innenpolitischer Sprecher der Fraktion, der Welt am Sonntag. Throm gehört damit zu einer Reihe von Parteiko...

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