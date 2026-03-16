Wie es um die Solidarität von Unionspolitikern mit Ukrainern bestellt ist, haben diese wieder einmal deutlich gemacht: Ukrainische Männer sollen für »unsere Freiheit« gefälligst an der Front sterben, anstatt in der BRD Kosten zu verursachen. »Wehrfähige junge Männer aus der Ukraine gehören nicht ins deutsche Sozialleistungssystem«, sagte Alexander Throm (CDU), innenpolitischer Sprecher der Fraktion, der Welt am Sonntag. Throm gehört damit zu einer Reihe von Parteiko...

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