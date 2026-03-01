Der bleiche König König Fußball terrorisiert die Wochenendwelt: Derweil es im MDR Viertligakicken gibt, wenn Erfurt zum FC Karl-Marx-Stadt muss, übertragen NDR und WDR gleichzeitig die Partie der Drittligisten aus Rostock und Duisburg. Der BR zeigt aus Gründen das Auswärtsspiel von Regensburg in Saarbrücken. Sonnabend abend (20.15 Uhr) dann kommt zweite Liga: Hertha empfängt Bochum. Am Sonntag, ab 16.55 Uhr, muss sich Köln in der Frauenbundesliga gegen die Münchner ...

Artikel-Länge: 2063 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.