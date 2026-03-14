Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. März 2026, Nr. 62
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14.03.2026 / Thema / Seite 12

Pfarrer, Parteigenossen, Persilscheine

Die evangelische Kirche stützte nicht nur großteils das Naziregime, sie zeigte sich nach 1945 auch als unbußfertig. Über die zweite Schuld der Kirche

Christian Stappenbeck
An diesem Sonntag läuteten nur wenige der noch verbliebenen Kirchenglocken in der Reichshauptstadt. Es war der 6. Mai 1945. Die meisten Berliner trauten dem Frieden nicht. Der Pastor der ausgebombten Bethlehemskirche notierte erschüttert in sein Tagebuch: »… auch von uns Pfarrern mit den glattgefeilten Predigten, mit der oft so krassen Unbußfertigkeit unserer Herzen, verkrustet in bürgerlicher Behaglichkeit«, wurde Christus verraten und gekreuzigt. Anfang Mai 1945 w...

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