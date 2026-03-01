James Broh ist heute ein Unbekannter. Das muss auch Gregor Gysi zugeben, der das Vorwort zu einem vor kurzem von Norbert Kozicki und Karl-Heinz Kaiser in der edition bodoni veröffentlichten Band über den rätekommunistischen Aktivisten, umtriebigen Rechtsanwalt des revolutionären Lagers und genauen Chronisten des deutschen Faschismus beigesteuert hat. Der 1867 geborene Broh entstammte einer bürgerlichen jüdischen Familie aus Perleberg in Brandenburg. Als Sozialdemokr...

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