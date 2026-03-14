Die langerwartete Ölkrise

Wie war das noch, als im Januar 1980, ein Jahr nach der iranischen Revolution, James Earl Carter vor dem US-Kongress in einer »Rede an die Nation« die »Carter-Doktrin« formulierte? Die Doktrin erklärte den Persischen Golf zur »vitalen Sicherheitszone« der USA, die mit allen, auch militärischen Mitteln »verteidigt« werden sollte. Zweck der Doktrin war damals erklärtermaßen, die störungsfreie Versorgung der (westlichen) Welt mit Erdöl. 46 Jahre später macht sich Carte...

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