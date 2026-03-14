In Haiti sollen erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Während sich bis Donnerstag offiziell 320 Parteien für die Abstimmung am 30. August registrieren ließen, zweifeln Beobachter, ob echte Wahlen unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt möglich sind. Nach Abschluss der für die Registrierung gesetzten Frist kündigte der Provisorische Wahlrat nun die endgültige Liste der zugelassenen Parteien für Ende März...

Artikel-Länge: 3970 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.