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14.03.2026 / Ausland / Seite 6

»Heilige Stadt« wird ethnisch gesäubert

Brief aus Jerusalem: UNO warnt vor Zerstörung des Pluralismus durch Israels Ultrarechte

Helga Baumgarten
Zwischen 2021 und 2025 haben israelische Polizei und Armee bzw. Grenzpolizei 144 Palästinenser in Jerusalem getötet. 11.555 nahmen sie oft völlig willkürlich in Haft, misshandelten, ja folterten viele. Fast 2.400 Beschlüsse zur Deportation wurden gefällt. Spezielle Einheiten zerstörten 1.732 Häuser, immer wieder zwangen sie die Eigentümer, sie selbst abzureißen. Acht UN-Experten, darunter die Sonderberichterstatterin ­Francesca Albanese, richteten daher am 6. März e...

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