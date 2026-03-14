Alle 20 Minuten eine Pleite. Das ist der statistische Schnitt, schaut man auf die Anzahl der Insolvenzen im vorigen Jahr. Die Amtsgerichte registrierten 24.064 beantragte Unternehmensinsolvenzen, 10,3 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Trend der Vorjahre setzte sich damit fort, wenn auch nicht so stark wie 2023 und 2024, als die Zahl der Unternehmen, die in die Insolvenz rutschten, jeweils um rund 22 Prozent zugelegt hatt...

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