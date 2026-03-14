Die Razzien mögen die in und um Nürnberg aktiven Antifaschisten tief erschüttert haben. Kleinkriegen lassen wollen sie sich aber nicht. Am Mittwoch hat die Polizei bundesweit Wohnungen von Nazigegnern durchsucht. Vorgeworfen wird ihnen »Landfriedensbruch« während einer Demonstration im ­April 2025 in Nürnberg. Wenige Stunden nach den Durchsuchungen versammelten sich am Mittwoch knapp 200 Nazigegner vor dem Polizeirevier in der Nürnberger Innenstadt und demonstrierte...

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