Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.03.2026 / Feminismus / Seite 15

Attacken gegen Feministinnen in Spanien

Viele Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen und Journalistinnen werden derzeit von Ultrarechten bedroht

Carmela Negrete
Spaniens Feministinnen haben in den vergangenen Jahren viel erreicht: vom Gesetz für sexuelle Freiheit bis zum Gesetz, das mittlere und große Unternehmen zu gleichem Lohn für gleiche Arbeit verpflichtet. Mehr Frauenhäuser, weniger Steuern auf Binden und Tampons sowie die Möglichkeit, sich bei einer schmerzhaften Periode krankschreiben zu lassen. Noch wichtiger: mehr Freistunden zur Pflege von Angehörigen. Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, haben jetzt harte St...

