Salih Muslim war eine prägende Gestalt der kurdischen Politik in Syrien. Am Mittwoch ist der 75jährige in einem Krankenhaus im nordirakischen Erbil an Nierenversagen verstorben. Er soll in seiner Heimatstadt Kobani im Norden Syriens beigesetzt werden. Der 1951 in Kobani geborene Muslim hatte in Istanbul Chemietechnik studiert und war als Ingenieur tätig. Ende der 1990er Jahre zuerst in der bürgerlich-nationalistischen Demokratischen Partei Kurdistans-Syrien aktiv, g...

