Die Geschichte ist fast so alt wie der Nordirlandkonflikt selbst: 1972 war der damals junge Belfaster Republikaner Gerry Adams Teil einer Delegation der Untergrundorganisation IRA, die zu Verhandlungen mit der britischen Regierung nach London reiste. Und seither versuchen die Gegner des späteren Präsidenten der republikanischen Partei Sinn Féin (SF), ihn wegen seiner IRA-Mitgliedschaft vor Gericht zu zerren. Adams leugnet, Mitglied der IRA gewesen zu sein – was selb...

Artikel-Länge: 2563 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.