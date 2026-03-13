Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.03.2026 / Ausland / Seite 7

Gerry Adams vor Gericht

Dem irischen Republikaner wird Terror vorgeworfen

Dieter Reinisch
Die Geschichte ist fast so alt wie der Nordirlandkonflikt selbst: 1972 war der damals junge Belfaster Republikaner Gerry Adams Teil einer Delegation der Untergrundorganisation IRA, die zu Verhandlungen mit der britischen Regierung nach London reiste. Und seither versuchen die Gegner des späteren Präsidenten der republikanischen Partei Sinn Féin (SF), ihn wegen seiner IRA-Mitgliedschaft vor Gericht zu zerren. Adams leugnet, Mitglied der IRA gewesen zu sein – was selb...

Artikel-Länge: 2563 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe