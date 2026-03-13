Nach der Aggression gegen Venezuela und der Entführung von Präsident Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau Cilia Flores hat US-Präsident Donald Trump auch Mexiko mehrfach mit Militäreinsätzen gedroht. Zuletzt hatte er den südlichen Nachbarn am Sonnabend in Miami bei der Gründung seiner Allianz »Shield of the Americas« als »Epizentrum der Kartellgewalt« bezeichnet. Trump drohte mit einer »Entfesselung der militärischen Macht«, um die Kartelle zu besiegen. Zwei Tage spä...

Artikel-Länge: 2610 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.