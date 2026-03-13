Als vor zehn Jahren das hochmoderne THAAD-Raketenabwehrsystem der USA in Südkorea stationiert wurde, sorgte das für allerhand Streit. Schließlich rückte die bis dahin noch recht beschauliche Idylle von Seongju damit auf der Liste der Ziele im Kriegsfall weit nach oben. Zumindest die Abfangraketen des THAAD braucht die US-Armee nun aber im Nahen Osten, um ihren Krieg gegen Iran aufrechtzuerhalten. Beim THAAD handelt es sich um ein Hochleistungsdefensivsystem, das die...

