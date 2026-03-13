Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran am 28. Februar sind nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen in dem angegriffenen Land vertrieben worden. Insgesamt seien zwischen 600.000 und einer Million Haushalte betroffen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag mit. Diese Zahl werde bei andauernden Feindseligkeiten wahrscheinlich weiter steigen, was eine besorgniserregende Zunahme des humanitären Bedarfs darstelle, teilte die Org...

