Fahrstühle bringen Menschen hoch und wieder runter. Im Kinderfilm »Das geheime Stockwerk« katapultiert einer den zwölfjährigen Karli (Silas John) in die Vergangenheit. Und zwar nicht, wie für das Genre zu erwarten wäre, in die Zeit von Dinos, Burgfräuleins oder Westernhelden, sondern ins Jahr 1938. Das faschistische Deutschland hat sich gerade Österreich einverleibt. Das macht sich auch in einem Grandhotel im Salzburger Land bemerkbar. Da faucht eine Nazigröße (Max ...

