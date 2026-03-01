Otto Köhler ist tot. Wie junge Welt am Mittwoch aus der Familie erfuhr, ist der Journalist und Publizist in der Nacht auf den 11. März nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Köhler wurde 1935 geboren und studierte in Würzburg und Berlin. Dort im SDS aktiv, stieß er später als Medienkolumnist zum Spiegel. Nachdem er sich mit Herausgeber Rudolf Augstein überworfen hatte, über den er später eine kritische Biographie schrieb, arbeitete Köhler als Redakteur für das ...

